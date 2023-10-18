Протягом доби росіяни обстріляли чотири області: яка ситуація в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по чотирьом областям України. Під ворожий вогонь потрапили Запорізька, Харківська, Херсонська та Дніпропетровська області.

Запорізька область

Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністраці, за добу ворог завдав по регіону 138 обстрілів, постраждали 18 населених пунктів. Росіяни здійснили 6 ракетних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого була пошкоджена багатоповерхівка. Відомо про двох загиблих чоловіків.

Також ворог запустив БПЛА по Гуляйполю, Новодарівці та Малій Токмачці, обстріляли з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку й Новоданилівку, а також вгатили 4 авіаснарядами по Роботиному й Новоданилівці.

Згідно з інформацією ОВА, 118 артобстрілів припало на території таких прифронтових міст і сіл як Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Білогір'я, Левадного, Червоного, Чарівного, П'ятихаток, Малих Щербаків, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших.

Ворожими снарядами було зруйновано 33 будинки.

Херсонська область

Протягом доби російські війська 70 разів обстріляли Херсонщину випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілів шестеро людей отримали поранення, а 63-річний чоловік загинув у Новобериславі. По селу ворог випустив 6 керованих авіабомб.

Що стосується Херсона, то по місту ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали, будівлю навчального закладу, підприємство залізничного транспорту, територію парку та набережної у Херсоні.

Вранці 18 жовтня, Прокудін додав, що росіяни здійснили кілька пусків керованих авіабомб у напрямку Бериславського району. Вони задіяли три літаки і випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах.

"Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється", - написав він.

Харківська область

Протягом минулої доби загарбники завдали ударів по Чугуївському та Куп'янському районам, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

За його словами, ворог обстріляв Вовчанськ, Красне Перше, Синьківку, Петропавлівку, Кислівку, Піщане та інші населені пункти з артилерії, мінометів та іншого озброєння. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Синєгубов додав, що поблизу села Піски-Радьківські Ізюмського району під час робіт в полі на ворожій міні підірвався трактор, внаслідок чого 52-річний тракторист загинув на місці.

Дніпропетровська область

Вночі ворог продовжував завдавати ударів по Нікопольщині, повідомив очільник області Сергій Лисак.

За його словами, війська РФ обстрілювали районний центр, Марганецьку та Мирівську громади з важкої артилерії та випустили майже два десятки снарядів.

"Рятувальники ще обстежують населені пункти, які атакував агресор. Уточнюють наслідки ударів. Минулося без загиблих та постраждалих", - написав він.