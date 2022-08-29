Протягом доби захисники знищили понад 40 окупантів і 13 одиниць техніки

Українські військові за добу неділі знищили 41 агресора, 13 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь". Остаточні втрати ворога ще встановлюються. Щодо ворожої техніки, то знищили наступне:

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

2 безпілотні літальні апарати;

танк Т-72, "РСЗВ Ураган";

зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С";

станція радіоелектронної боротьби;

6 одиниць авто-бронетехніки.

Крім цього, українська авіація завдала вісім ударів "по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового".

Протягом неділі ворог двічі намагався провести штурм у напрямку Високопілля – Потьомкине, але безуспішно та з втратами відійшов. Ворожа штурмова авіація та гелікоптери тричі атакували українські позиції уздовж лінії зіткнення. Серед українських захисників втрат немає.

Увечері ворог завдав удару по промисловій зоні Миколаєва, жертв немає. У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту продовжує у складі з 2 надводних і 1 підводного ракетоносіїв бути напоготові до завдання ударів по території України.

"Сумарна кількість ракет складає до 20 "Калібрів". Для масовості на чергування додано великий десантний корабель", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська ввечері 28 серпня нанесли ракетний удар по Сарненському району Рівненської області. Згодом стало відомо, що росіяни завдали 4 ракетні удари по об’єкту військової інфраструктури в місті Сарни. Внаслідок удару постраждалих немає.