Протягом лютого РФ захопила менше 0,04% території України, зазнавши великих втрат, – ЗМІ

У лютому 2023 року під час "великого" наступу російські окупанти змогли захопити 0,039% території України, втративши тисячі солдатів та багато військової техніки. Про це повідомляє Insider із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Із 31 січня по 28 лютого РФ захопила близько 234 квадратних кілометрів в Україні. Саме на цей період анонсувався новий наступ загарбників.

Трекінг-група War Mapper повідомляла, що в лютому Росія збільшила площу захоплених територій на 85 квадратних кілометрів, тобто на 0,01% української території.

В ISW зауважили, що обидва числа досить малі, а розбіжності можуть бути пов'язані з незначними прорахунками. В будь-якому випадку показники свідчать про обмеженість територіальних завоювань країни-агресорки.

Також повідомляється, що в березні загарбники так само не досягли помітних успіхів. Окупанти воювали на східній лінії фронту, включно з просуванням у Бахмуті Донецької області – тамтешні бої вважаються одними з найкривавіших і найтриваліших у війні. Однак Росія не взяла місто, а втрати її армії величезні.

Нагадаємо, нещодавно директорка національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що російські окупанти навряд зможуть захопити значно більше українських територій цього року. Однак вона зазначила, що президент РФ Володимир Путін, "швидше за все, розраховує, що час працює на його користь".