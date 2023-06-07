Провели ніч на дахах: окупанти не планують допомагати жителям лівого берега Херсонщини

На окупованих територіях лівого берега Херсонськох області російські окупанти не планують допомагати цивільним людям, які залишилися в затоплених районах і не мають змоги вибратися.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого. Через знищення Каховської ГЕС десятки тисяч людей потребують допомоги, а сотні тисяч залишилися без нормального доступу до питної води.

"Наші служби, усі, хто може дати людям порятунок, уже залучені. Але ми можемо допомогти тільки на підконтрольній Україні території. На окупованій Росією частині окупанти навіть не намагаються допомогти людям", - повідомив Зеленський.

Про те, що окупантам байдуже до цивільних, підтвердила і керівниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

В розмові з кореспондентом "Укрінформу" вона розповіла, шо вода затопила окуповане місто Олешки на Херсонщині. Щоб бодай якось рятуватися люди годинами сидять на дахах, але на допомогу їм ніхто не приходить.

За словами Гасаненко, все, на що спромоглася самопроголошена "влада" - це вивезти 6 червня лежачих хворих з лікарні. Їх перевезли в Каланчак, Генічеськ, Скадовськ.

Люди, з якими вдалося вийти на зв'язок повідомили, що лише за ніч понад 600 мешканців зверталися до росіян з проханням про евакуацію, але окупаційна "влада" на допомогу їм не приходить. Люди провели ніч на дахах.

Гасаненко також розповіла, що вчора в Олешках начебто з'явилась інформація, що евакуювати будуть лише тих, хто має паспорти РФ. Пізніше окупанти казали збиратися всім для евакуації біля будівлі ДСНС.

"По-перше, туди незручно, всі не підійдуть... А, по-друге, вони ж не казали, куди будуть евакуювати, бо якщо в Росію, то люди не хотіли. Тому до них не пішли і фактично евакуації не було", - зазначає керівниця Олешківської МВА.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.