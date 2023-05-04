ПС ЗСУ збили над Києвом безпілотник Bayraktar: в чому причина

Ввечері 4 травня Повітряним силам ЗСУ довелося ліквідувати власний безпілотник Bayraktar TB2. в небі над Києвом. З'ясувалося, що БПЛА вийшов із лад.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Військові пояснили, що оскільки неконтрольований політ безпілотника у небі міг привести до непередбачуваний наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

"Ціль – знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає", - зазначили в ПС ЗСУ.