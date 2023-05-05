"Пташку шкода". У Повітряних силах розповіли про збиття українського Bayraktar над Києвом

Безпілотник Bayraktar, який ввечері 4 травня збили над Києвом, був єдиним дроном у повітряному просторі, через який і оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, те, що збиття БПЛА бачили над Майданом Незалежності, а уламки впали в Солом’янському районі є "візуальним ефектом". Він пояснив, що може здаватися, що дрон летить над твоїм будинком, а насправді — за п’ять чи більше кілометрів, а коли падає, то теж пролітає певну відстань.

"Так, це був безпілотник, на жаль, наш Bayraktar. Пташку шкода, зрештою ми втрачали їх уже на фронті, але робити з цього таку новину… Трапляється втрата керування, це техніка. Не пускати ж це все на самотік. Потрібно було його просто знешкодити й інших варіантів, мабуть, не залишалось", — зазначив Юрій Ігнат.

Він наголосив, що наразі важливо розібратися, як і чому це сталося, оскільки безпілотники на озброєнні України.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 4 травня, яку оголосили близько 20:00, місцеві жителі чули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що це був результат роботи ППО. Внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа.

Пізніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ пояснили, що ввечері 4 травня довелося ліквідувати власний безпілотник Bayraktar TB2 в небі над Києвом. З'ясувалося, що БПЛА вийшов із ладу.