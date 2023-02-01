"П'яні вечірки" в Києві": двом хлопцям повідомили про підозру, шістьом — вручили повістки

Поліція відкрила кримінальне провадження проти організаторів вечірок в Києві, де, ймовірно, ґвалтували дівчат. Двом з учасників інциденту повідомили про підозру, 6 особам вручили повістки в військкомат.

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Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на Національну поліцію, пресслужба якої раніше підтверджувала факт відкриття провадження.

Як відомо, в Києві група хлопців з Івано-Франківської області організувала вечірки в, ймовірно, орендованій квартирі. Під час "веселощів" вони вели прямі ефіри через соцмережі та знімали відео порнографічного характеру за участі дівчат, які, ймовірно, були в стані алкогольного/наркотичного сп'яніння.

Активісти та журналісти 31 січня поширили інформацію, яку отримали з Instagram-сторінки та Telegram-каналу одного з організаторів. Національна поліція 1 лютого повідомила, що правоохоронці розпочали відпрацювання по даному факту.

Зранку 1 лютого поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.

На інцидент звернув увагу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Коментуючи відеоматеріали порнографічного характеру, які поширювали організатори вечірок, омбудсмен повідомив, що за даним фактом звернувся до Нацполіції та Офісу генерального прокурора. Він вимагає забезпечення проведення невідкладного, неупередженого та ефективного розслідування вчинених правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Він також звернув увагу, на неоднозначну реакцію частини суспільства: деякі люди виправдовують хлопців, що організували вечірки, та засуджують дівчат, які там були.

"Звертаю увагу! Винуватим у такому злочині є виключно кривдник. Постраждала особа не може бути винуватою і не повинна почувати себе такою. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи тягне за собою кримінальну відповідальність", —підкреслив Лубінець.