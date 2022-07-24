П'ять районів Харківщини вночі зазнали обстрілів: горіли господарські споруди та сміттєзвалище

Російські військові вночі, 24 липня, завдали ударів по п'яти районах Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів горіли господарські споруди, були влучання по відкритих територіях.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"По області окупанти завдавали удари по Лозівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах", - поінформував очільник ОВА.

Внаслідок обстрілів виникали пожежі господарчих споруд, були влучання по відкритих територіях. У місті Балаклія за межами населених пунктів через обстріли горіло міське сміттєзвалище.

За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих цивільних через обстріли в області за добу не зафіксовано. Водночас бої на лініях фронту тривають.

Нагадаємо, станом на 23 липня Харківська обласна військова адміністрація працює над організацією чотирьох евакуаційних коридорів з окупованих територій регіону. Наразі на одному з напрямків вдається здійснювати евакуацію щотижня. Зокрема, минулого понеділка евакуювали 943 особи, зокрема 16 дітей.