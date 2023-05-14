П’ятеро людей загинули внаслідок підриву на вибухівці у Херсонській області

У Нововоронцовській громаді Херсонської області 14 травня здетонував залишений російськими військовими невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Трагедія сталася на території місцевого сільського господарства. На місці працює слідчо-оперативна група для з’ясування обставин події.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак уточнив, що вибухнув нездетонований снаряд. Наймолодшому загиблому було 27 років, найстаршому – 68.

Зауважимо, що в Херсонській області зберігається висока мінна небезпека. Нещодавно поблизу села Токарівка Дергачівської ОТГ на ворожій міні підірвались п’ятеро працівників енергетичного підприємства.

До цього повідомлялося, що автомобіль з цивільними натрапив на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки на Херсонщині. Внаслідок вибуху загинув один чоловік.