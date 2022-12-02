П'ятеро поліцейських та двоє цивільних поранені через вибуху при обшуку авто в центрі Одеси (ВІДЕО)

Двоє цивільних громадян та п’ятеро поліцейських госпіталізовано 2 грудня внаслідок вибуху при обшуку в автомобілі на парковці Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, розташованого на розі вулиць Прохорівської та М'ясоїдівської.

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Як повідомили у самій поліції, за попередніми даними, патрульні зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській, під час перевірки якого виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух. На місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Встановлюються обставини події.

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Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, серед травмованих є поліцейські з переломом і пораненням уламками. Два співробітники знаходяться у тяжкому стані.

Головний лікар Одеської міської лікарні №11 Микола Турчин повідомив, що у частини поранених, яких доставили до закладу, - травми ніг середньої тяжкості від вибуху гранати. Зараз їх обстежують.