"Работает СБУ": В Киеве у отделения банка произошел конфликт со стрельбой (ФОТО, ВИДЕО)

Около одного из банков в центре Киева днем 25 января произошел конфликт со стрельбой. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, правоохранители получили сообщение о том, что возле финучреждения неизвестный произвел выстрел из автомата.

На место сразу прибыл спецназ и следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных.

"Между сотрудниками охраны и незнакомцами возник конфликт, так что в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал", - заявили в полиции.

Двоих участников происшествия доставили в Шевченковское районное управление полиции, следователи которого открыли производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Следственные действия продолжаются.

Судя по распространившимся в соцсетях видео с места происшествия, стрельбу вверх один из участников конфликта открыл, остерегаясь приближения представителей другой стороны. Произошло это под домом №23 по улице Владимирской, где расположен, в частности, пункт обмена валют.

При этом в соседнем здании №23-А расположен офис Креди Агриколь Банка, а в соседнем доме с другой стороны - офис государственного Ощадбанка (Главное управление банка по Киеву и Киевской области). Примерно в 120 метрах от места стрельбы расположено здание Службы безопасности Украины.

В то же время из имеющихся видео нельзя сделать вывода о том, кем в действительности являются конфликтующие стороны и чего друг от друга требовали.

При этом представитель стрелявшей стороны на видео заявляет, что "работает Служба безопасности", на что у него уточняют, идет ли речь об СБУ, и тот отвечает утвердительно, но, мягко говоря, не спешит показывать требуемое у него удостоверение. Кроме того, на видео присутствуют люди в жилетах общественной организации "Український стяг".

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Как описывает происшествие со ссылкой на свой источник издание "Бабель", конфликт произошел между сотрудниками инкассаторской фирмы и активистами упомянутой организации: те якобы пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, однако инкассатор расценил эти действия как нападение и несколько раз выстрелил из автомата.

По всей видимости, речь идет о наклейках "Здесь нарушают закон", которые представители данной организации могут расклеивать на тех или иных объектах, считая их работу незаконной.