Ракети окупантів збили в Київській та Чернівецькій областях

Російські ракети збили в суботу в Київській та Чернівецькій областях, потерпілих та руйнувань немає.

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Про це повідоми в начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ракету окупантів щойно збили над одним із районів Київщини. Потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву. Дякуємо Силам протиповітряної оборони за відмінну роботу!", - йдеться в повідомленні.

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запарнюк повідомив, що в області літак Збройних сил України збив ракету.

"Над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, вона впала в озеро. Пошкоджень об’єктів та будинків громадян не має", - йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що кілька ракет, що летіли на столицю, збили в області сили ППО.

"Дякуємо нашим захисникам! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях, дбайте про свою безпеку. Економте електроенергію і з розумінням поставтеся до обмежень її постачання. Разом вистоїмо!", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці 15 жовтня окупанти завдали ракетного удару по одному з районів Київської області.