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Ракети РФ зруйновали верхній шлюз дамби Печенізького водосховища: в ОВА кажуть, що загрози затоплення нема
Внаслідок двох ракетних ударів 21 вересня було зруйновано верхній шлюз дамби Печенізького водосховища на річці Сіверській Донець в Харківській області. Про це повідомив у Telegram-каналі відповідальний за питання інфраструктури заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Рашисти завдали двої ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. На щастя жертв та постраждалих немає. Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки "руського міра". Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі", - написав він.
За словами Тимошенка, ситуація є контрольованою і "все буде оперативно відновлено". В тому ж запевнив у Telegram і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, який вже відвідав місце влучання.
"Разом з фахівцями оглянули Печенізьку дамбу у Чугуївському районі, по якій російські окупанти вже неодноразово завдавали ракетних ударів. Сьогодні зафіксували влучання в дамбу двох ракет. Пошкоджено верхній шлюз. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз фахівці ліквідовують наслідки обстрілів. Ситуація на дамбі повністю контрольована. Загрози прориву дамби та затоплення територій немає", - заявив він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як вказав керівник області, зараз робиться усе, аби відновити пошкоджену критичну інфраструктуру у максимально короткий термін.
Нагадаємо, що 14 вересня російські війська завдали ракетного удару по дамбі Карачунівського водосховища в Кривому Розі, що спричинило неконтрольований витік води з нього, значне підвищення рівня води у річці Інгулець та підтоплення відповідних місцевостей. 15 та 16 вересня знову повідомлялося про нові удари по гідротехнічних спорудах міста.