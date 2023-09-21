Ракетна атака на Київ: спалахнула пожежа, є руйнування та постраждалі, деякі райони без води і світла (ФОТО)

У ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у трьох районах столиці. У деяких районах зникло світло та вода.

Про це повідомляють пресслужба Київської міської військової адміністрації та мер столиці Віталій Кличко.

"Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей", - йдеться у повідомленні КМВА.

Зазначається, що внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, та Шевченківському районах.

В Шевченківському районі є пошкодили газової труби, попередньо без загоряння. Пожежі немає. Газова служба на місці.

В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання, працюють екстрені служби. У Дарницькому районі наразі 7 постраждалих. Трьох (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці.

Крім того, вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Енергетики відновлюють електропостачання.

Нагадаємо, 10 вересня ворог атакував Київ безпілотниками "Shahed". ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА. В Святошинському, Подільському, Шевченківському і Дарницькому районах столиці було зафіксовано падіння уламків.