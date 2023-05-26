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Ракетна атака на Київ: уламки пошкодили дах ТРЦ

ракетна атака на київ, удари по києву
Збита російська ракета. Фото: Національна гвардія України

Російські війська в ніч на 26 травня намагалися завдати ракетного удару по Києву. ППО ліквідувала ворожі повітряні цілі.

Про це зранку повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Військові дали сигнал "Повітряна тривога" близько 03:02. Небезпека тривала до 05:34. В цей час окупаційні війська намагалися атакувати місто з неба. Ворог здійснив атаку зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555.

Система протиповітряної оборони Києва ліквідувала російські ракети. Водночас внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань. Також пошкоджено автомобілі в іншій частині району.

В Шевченківському районі зафіксували падіння уламку на приватний будинок — пошкоджено дах та вікно.

"Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються", - додав начальник КМВА Сергій Попко.

У травні ворог атакує Київ чи не щодня. Напередодні, в ніч на 25 травня, російські окупанти здійснили черговий напад на Київ із повітря. Того дня загарбники застосували баражуючі боєприпаси Shahed.

Автор:
Віта Молодан