Ракетна атака: на Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт, двоє загиблих

Під час ракетної атаки армії країни-агресора РФ 28 серпня на Полтавщині пролунали вибухи. Зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт. Двоє людей загинуло, про місцезнаходження ще двох наразі невідомо.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт", - зазначив Лунін.

Він додав, що внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Також повністю зруйновано виробничий цех

Нагадаємо, російські окупанти вдень 27 червня атакували Полтавську область ракетами X-22, влучивши в дачний кооператив у Кременчуцькому районі.

Також військовий аеродром у Миргороді Полтавської області було пошкоджено у ніч на 10 червня внаслідок російської ракетної атаки.