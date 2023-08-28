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Ракетна атака: на Полтавщині є влучання в промисловий обʼєкт, двоє загиблих
Під час ракетної атаки армії країни-агресора РФ 28 серпня на Полтавщині пролунали вибухи. Зафіксовано влучання в промисловий обʼєкт. Двоє людей загинуло, про місцезнаходження ще двох наразі невідомо.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Є влучання в промисловий обʼєкт", - зазначив Лунін.
Він додав, що внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тривають пошукові роботи та розбір завалів.
Також повністю зруйновано виробничий цех
Нагадаємо, російські окупанти вдень 27 червня атакували Полтавську область ракетами X-22, влучивши в дачний кооператив у Кременчуцькому районі.
Також військовий аеродром у Миргороді Полтавської області було пошкоджено у ніч на 10 червня внаслідок російської ракетної атаки.