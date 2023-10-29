Ракетна атака на Полтавщину й поранені на Херсонщині: як минули доба та ніч у регіонах

Війська РФ протягом доби 28 жовтня обстріляли кілька областей України, постраждалі є на Херсонщині. Про це свідчать зведення обласних військових адміністрацій та їхніх очільників.

Росіяни поранили ще пʼятьох людей на Херсонщині

На Херсонщині окупанти за добу здійснили 63 обстріли, випустивши 301 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По Херсону ворог випустив 16 снарядів, повідомив очільник ОВА Олесандр Прокудін.

У регіоні зафіксовано 28 "прильотів" керованих авіаційних бомб. Влучання були в Бериславському й Херсонському районах.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у приміщення навчального закладу в Бериславі.

Через російську агресію пʼятеро людей отримали поранення.

Херсонська обласна прокуратура вдень інформувала про постраждалих у Херсоні, Козацькому й Іванівці. А Херсонська ОВА пізніше повідомляла про ще одного постраждалого в обласному центрі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нічна тривога. Окупанти запускали безпілотники й ракету

У ніч на 29 жовтня росіяни атакували Україну п’ятьма ударними БпЛА типу Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59, зазначила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Пуски "шахедів" здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ), а ракети Х-59 – з літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської області).

Ракету було спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо, обійшлося без втрат та серйозних наслідків.

Що стосується безпілотників, то українські військові знищили всі апарати в межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей.