Ракетна атака на Україну: ЗСУ знищили п'ять "Калібрів"

Російські окупаційні війська протягом ночі з 9 на 10 лютого запускали ракети по Україні. Повітряні сили ЗСУ за ніч ліквідували 5 "Калібрів" з шести запущених та 5 ударних дронів "Shahed" з семи запущених.

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Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Відомо, що ворог застосував сім дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр". Для запуску ракет задіяли російський фрегат у Чорному морі.

Крім того, з Бєлгорода і окупованого Токмака окупанти завдали масованого удару зенітними ракетами С-300. Зокрема, по Харківській та Запорізькій областях запущено до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Крім того, вночі російські загарбники поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Шепетівському районі Хмельницької області. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Зранку, близько 8:30, російські війська здійснили пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. Крім того, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що зранку 10 лютого росіяни намагаються завдати масованого ракетного удару.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив таку інформацію та уточнив, що в повітрі знаходиться ворожа авіація, в морі кораблі- носії ракет "Калібр".

"Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО!", - додав він.