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- Війна Війна
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- Події
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Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харкова
Під час масованої ракетної атаки на Україну 10 лютого у Харкові пролунали вибухи. Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури.
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Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова", - зазначив він.
Він додав, що сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, вночі окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовано біля 10 вибухів у місті.
У деяких районах Харкова перебої з електроенергією.