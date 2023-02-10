Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харкова

Під час масованої ракетної атаки на Україну 10 лютого у Харкові пролунали вибухи. Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури.

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Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова", - зазначив він.

Він додав, що сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами.

Зазначимо, вночі окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовано біля 10 вибухів у місті.

У деяких районах Харкова перебої з електроенергією.