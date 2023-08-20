Ракетна атака по Чернігову: в ОВА назвали оновлені дані щодо постраждалих

Унаслідок ракетного удару по Чернігову, який російські окупанти завдали 19 серпня, 148 людей звернулися по медичну допомогу або були доставлені поранені до лікарень.

Про це вранці 20 серпня повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що станом на 6:20 у лікарнях Чернігова перебувала 41 постраждала людина, 15 осіб було прооперовано.

За словами Чауса, роботи з очищення міста тривають, на місці працюють комунальні служби, відбувається обстеження всіх житлових будинків і установ, щоб оцінити розмір завданих збитків.

"Пошкоджень зазнали понад 500 помешкань, це 60+ будинків, які перебували поруч із місцем, куди прилетіла ракета", – розповів чиновник.

Обстріл Чернігова

Війська РФ здійснили атаку по центру Чернігова майже опівдні 19 серпня, застосувавши балістичну ракету. Унаслідок дій загарбників загинули семеро людей, серед яких – шестирічна дівчинка.

Ворог пошкодив, зокрема, музично-драматичний театр, де тривала виставка дронів (очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус назвав це зустріччю представників бізнесу та волонтерської спільноти, а співорганізаторка заходу Марія Берлінська вказала, що це була закрита зустрічь інженерів, військових і волонтерів на тему технологій для фронту).

Через ракетний удар правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

19-21 серпня в Чернігові оголошено днями жалоби.