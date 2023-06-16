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Ракетна атака по Київській області: в одному із районів є руйнування і постраждалі
Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки, постраждали люди.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Згідно його інформації, в селі під Києвом ракета влучила в житловий сектор і пошкодила приватні будинки, після чого почалась пожежа. Є постраждалі серед місцевих мешканців.
Нєбитов додвав, що на місці працює поліція, медики і ДСНС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він закликав цивільних не ігнорувати сигналів повітряої тривоги і перебувати в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні опівдні Росія знов завдала ракетного удару по Києву. Міський голова Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибух у Подільському районі столиці.
Пізніше в Повітряних силах повідомили, що знищили у небі над Києвом 14 повітряних цілей. Серед них ракети "Кинджал" і “Калібр” та безпілотники.