Ракетна атака по Київській області: в одному із районів є руйнування і постраждалі

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки, постраждали люди.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Згідно його інформації, в селі під Києвом ракета влучила в житловий сектор і пошкодила приватні будинки, після чого почалась пожежа. Є постраждалі серед місцевих мешканців.

Нєбитов додвав, що на місці працює поліція, медики і ДСНС.

Він закликав цивільних не ігнорувати сигналів повітряої тривоги і перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні опівдні Росія знов завдала ракетного удару по Києву. Міський голова Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибух у Подільському районі столиці.

Пізніше в Повітряних силах повідомили, що знищили у небі над Києвом 14 повітряних цілей. Серед них ракети "Кинджал" і “Калібр” та безпілотники.