Ракетна атака по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

Кільність постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який російські окупанти здійснили 31 липня, знову зросла.

Про це повідомив очільник Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак.

"Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них 7 дітей", - зазначив він.

За його словами, у лікарнях залишаються 19 постражадлих, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Сьогодні, 1 серпня, у місті оголошено день жалоби.

Лисак додав, що ніч на Дніпропетровщині пройшла тихо, в громадах - без обстрілів.

Кривий Ріг: атака 31 липня

Війська РФ вдарили ракетами по Кривому Рогу вранці понеділка, 31 липня. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, інша зруйнувала секцію з четвертого по девʼятий поверхи житлового будинку.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 1 ст. 438 КК України).

На удари по Кривому Рогу та Херсону (там вранці унаслідок атаки загинув працівник комунального підприємства) відреагував, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що останніми днями ворог уперто б’є по містах, обстрілює цивільні об'єкти й житло, "але цей терор не злякає і не зламає".