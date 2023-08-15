Ракетна атака по Львівщині: пошкоджено близько 40 будинків, 15 людей отримали травми (ФОТО, ВІДЕО)

15 серпня армія країни-агресора РФ крилатими ракетами атакувала Львівську область в період з 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили. Внаслідок атаки 15 людей отримали травми.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, під час цієї ракетної атаки обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей.

"Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували", - зазначив Козицький.

Він додав, що окупанти пошкодили близько 40 будинків.

Пошкодження у Львові

"Зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі «Монада» вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства", - пілкреслив Козицький.

Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.

Руйнування у Львівській області

У Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.

У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих немає.

"Станом на зараз триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару", - наголосив Козицький.

Він додав, що мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань та пошкоджень, можуть на платформі "Дія" подати запит на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування – 200 тисяч гривень.

Наслідки ракетної атаки РФ по Україні

Під час чергової масштабної атаки по території України 15 серпня армія країни-агресора РФ випустила близько 28 крилатих ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них.

Влучання зафіксували також у Луцьку в одне з промислових підприємств. Внаслідок атаки троє людей загинули.

У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждали дві людини.

У Смілі Черкаської області російські ракети влучили на територію приватного підприємства та медзакладу.

Також під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 15 серпня на Івано-Франківщині працювала ППО. Уламки ракети потрапили на приватне подвір’я, пошкоджені господарські будівлі та житловий будинок.