Ракетна атака по Одесі. Через кілька днів після обстрілу знайшли ще одну жертву

В Одесі встановили ще одну жертву російської ракетної атаки 23 липня. Про це 27 липня повідомили в Telegram-каналі Одеської міськради.

Зазначається, що тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вулиці Парковій.

Особа загиблої встановлюється.

Обстріли Одеси: що відомо

Російські окупанти останнім часом активізували атаки по Одесі й області на тлі виходу РФ із зернової угоди.

Зокрема, в ніч на 18 липня ворог застосував ракети й безпілотники. Сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили нову атаку по регіону, пошкодивши будинки, зерновий і олійний термінали, промисловий об'єкт та туристичні бази. Тоді постраждали понад 10 людей.

Ще один обстріл Одеси був у ніч на 20 липня. Руйнування зафіксували в середмісті обласного центру, загинув охоронець цивільної будівлі, ще кілька людей постраждали.

А 23 липня війська РФ зруйнували в Одесі шість житлових будинків, пошкодили дві памʼятки архітектури, Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП, а також понівечили десятки автівок. Того дня повідомлялося про одну загиблу людину й 22 поранених.