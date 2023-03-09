Ракетна атака: у Києві пролунали вибухи, горять автівки

Сьогодні вранці, 9 березня, під час масованої ракетної атаки, яку здійснює країна-агресор РФ, у Києві пролунали вибухи.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи в Голосіївському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Детальніше - згодом", - зазначив він.

Кличко додав, що через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

Також після ракетної атаки, у зв’язку з екстренними відключеннями електроенергії, 40% споживачів столиці наразі без опалення. Водопостачання працює в штатному режимі.

Після сьомої години ранку у Києві знову пролунав вибух.

"Ще один вибух у столиці. Святошинський район. Всі служби прямують на місце. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків", - повідомив Кличко.

За його словами, внаслідок атаки у Святошинському районі постраждали двоє людей.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії. В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється», — повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Зазначимо, перший потужний вибух пролунав у Києві о 5:50. Найбільше чули його на лівому березі столиці.

За попередньою інформацією, йдеться про приліт. На місці влучання підіймається стовп диму та видно пожежу.