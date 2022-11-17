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Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)

Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)
Фото: Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка

Більше 20 людей постраждали внаслідок ракетного удару по місту Дніпро 17 листопада, також пошкоджені промислове підприємство та будинки.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них - у лікарні. Одна постраждала важка", - зазначив він.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, будинки та тролейбуси.

Фото 2 — Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)
Фото 3 — Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)
Фото 4 — Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)
Фото 5 — Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)
Фото 6 — Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)
Фото 7 — Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)
Фото 8 — Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)
Фото 9 — Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)
Фото 10 — Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 17 листопада обстріляла Дніпро, є влучання в об'єкти інфраструктури. 

Автор:
Ніна Комащенко