Ракетний обстріл Дніпра: поранено 23 людини (ФОТО)

Більше 20 людей постраждали внаслідок ракетного удару по місту Дніпро 17 листопада, також пошкоджені промислове підприємство та будинки.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російські ракети сьогодні поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них - у лікарні. Одна постраждала важка", - зазначив він.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджені промислове підприємство, будинки та тролейбуси.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ 17 листопада обстріляла Дніпро, є влучання в об'єкти інфраструктури.