Ракетний удар по багатоповерхівці на Донеччині, вибухи у Кривому Розі, підрив авто на Харківщині: ситуація у регіонах

У ніч на 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по місту Селидове Покровського району на Донеччині. У результаті відбулось руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку. А на Харківщині на вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. Загинув чоловік 33 років.

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому

Війська РФ в ніч на 15 листопада завдали ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У результаті удару відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно, під руїнами ще залишається щонайменше одна особа. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Ворог за добу 114 разів обстріляв населені пункти Запорізької області

Російська армія минулої доби 114 разів обстріляла 21 населений пункт у Запорізькій області, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

6 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоандріївки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Білогір'я, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог гатив з РСЗВ по Магдалинівці, Роботиному та Новодарівці, здійснив 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Чарівному, Малинівці, Левадному, Лугівському, Малій Токмачці, Новодарівці й Малим Щербакам, а також авіаційний удар по Новодарівці.

За добу надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Херсонщині семеро поранених

Російські війська минулої доби здійснили 81 обстріл Херсонської області, випустивши 571 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ДШК, БПЛА та авіації, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, установу виконання покарань у Херсонському районі, пункт незламності та будівлю навчального закладу у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 7 людей дістали поранення.

На Харківщині підірвався цивільний автомобіль

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено 3 житлові будинки, зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також внаслідок ракетного удару по с. Сподобівка Куп'янського району, пошкоджено 2 приватні будинки.

У селі Івашки Богодухівського району мінометним обстрілом пошкоджено зерноочисний комплекс.

Крім того, під вогнем ворога були Купянськ, Вовчанськ, Липці, Стариця, Бударки, Дворічна та інші населені пункти.

У селі Григорівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. Загинув чоловік 33 років, чоловік 35 років зазнав поранення та був госпіталізований.

Армія РФ атакувала дронами Нікополь, лунали вибухи у Кривому Розі

Війська РФ вночі та зранку атакували Нікопольський район, у тому числі сам Нікополь, та Кривий Ріг, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двічі за ніч окупанти обстріляли Нікопольщину. Агресор бив з важкої артилерії. Півдесятка пострілів зробив по районному центру та Марганецькій громаді. Люди неушкоджені", - зазначив він.

За словами очільника області, гучно було і в Кривому Розі. Наразі наслідки атаки уточнюються. Жертв серед цивільного населення немає.

"На ранок ворог знову атакував Нікополь. Поцілив по місту двома дронами-камікадзе. Попередньо, загиблих та постраждалих немає. Яких збитків заподіяли загарбники – з'ясовується", - додав Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Шість безпілотників вдарили по Ізюмському району Харківщини.