Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: з-під завалів витягли тіла двох загиблих.

З-під завалів будинку у Запоріжжі, куди 2 березня влучила російська ракета, рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що ліквідація наслідків ракетного удару вже триває понад добу.

У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку.

Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків.

Крім того, психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

На ліквідацію надзвичайної події залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру м. Київ, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня росіяни вкотре атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок удару ракетами С-300 сталося руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку.

Зазначимо, російські окупанти з початку повномасштабної війни зруйнували девʼять багатоповерхівок у Запоріжжі, тому в місті є проблема з відселенням людей, які втратили житло через ракетні удари.