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Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: з-під завалів витягли тіла двох загиблих.

Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: з-під завалів витягли тіла двох загиблих.

З-під завалів будинку у Запоріжжі, куди 2 березня влучила російська ракета, рятувальники  деблокували тіла ще двох загиблих. 

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що ліквідація наслідків ракетного удару вже триває понад добу.

У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

Станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку.

Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків.

Фото 2 — Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: з-під завалів витягли тіла двох загиблих.
Фото 3 — Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: з-під завалів витягли тіла двох загиблих.
Фото 4 — Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: з-під завалів витягли тіла двох загиблих.
Фото 5 — Ракетний удар по багатоповерхівці у Запоріжжі: з-під завалів витягли тіла двох загиблих.

Крім того, психологи ДСНС на місті події надали допомогу 76 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

На ліквідацію надзвичайної події залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру м. Київ, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня росіяни вкотре атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок удару ракетами С-300 сталося руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку.

Зазначимо, російські окупанти з початку повномасштабної війни зруйнували девʼять багатоповерхівок у Запоріжжі, тому в місті є проблема з відселенням людей, які втратили житло через ракетні удари. 

Автор:
Світлана Манько