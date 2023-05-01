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Ракетний удар по Дніпропетровщині: кількість постраждалих зросла

Павлоградський район, Дніпропетровщина, руйнування
Наслідки обстрілу Павлоградського району. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Число постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області зросло до 34. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, серед постраждалих є п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці – лише 8 років.

Люди отримали забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. 

Дві жінки віком 45 та 55 років перебувають в реанімації. Решта постраждалих лікуються амбулаторно.

Нагадаємо, росіяни здійснили ракетну атаку на Павлоградський район у ніч на 1 травня. Українські військові збили сім ракет, однак були і влучання. Ворог пошкодив, зокрема, десятки будинків, кілька закладів шкільної і дошкільної освіти, а також магазини. Внаслідок атаки повідомлялося про 25 постраждалих.