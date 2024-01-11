Ракетний удар по готелю у Харкові, загиблі та постраждалі на Харківщині: яка ситуація у регіонах (ФОТО)

Кількість постраждалих від ракетного удару по Харкову зросла до 13. Загарбники скинули 2 авіабомби на село Вільхуватка. Загинула 49-річна жінка. Також окупанти 108 разів обстріляли Херсонську область, поранивши трьох цивільних.

Росіяни скинули 2 авіабомби на село на Харківщині: загинула жінка

Як повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, близько 22:30 ворог зі сторони Бєлгорода завдав ракетного удару ЗРК С-300 по Київському району Харкова.

"Пошкоджено готель. Одна ракета потрапила в землю біля фасаду будівлі, друга - в дах будівлі з подальшим частковим руйнуванням задньої частини готелю. Постраждали 13 осіб. Станом на зараз у медзакладах перебуває 2 людей: 35-річний чоловік, стан важкий та 71-річна жінка, стан середній", - зауважив Синєгубов.

Він додав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району; Гатище, Плетенівка, Землянки Чугуївського району.

Авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Вільча Чугуївського району; Вільхуватка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли Куп'янського району, Лозова Лозівського району.

Також окупанти обстріляли с. Подоли Куп'янського району. Травм зазнали 84-річна жінка та 64-річний чоловік, яким надали допомогу на місці.

Крім того, ворог завдав удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено приватний будинок, лінії електропередач.

Загарбники скинули 2 авіабомби на село Вільхуватка. Загинула 49-річна жінка. Пошкоджено 10 будинків, навчальний заклад, магазин.

На Херсонщині поранені троє цивільних

Російські загарбники за минулу добу 108 разів обстріляли Херсонську область, поранивши трьох цивільних, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграмі.

Усього за добу росіяни випустили по регіону 482 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і безпілотників.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області.

Ворог з важкої артилерії обстріляв Дніпропетровщину

Ввечері та вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду та Нікопольщину, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Пізно ввечері окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Близько опівночі обстріляли райцентр.І там, і там застосовували важку артилерію”, - зазначив він.

За словами очільника області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

На інших територіях Дніпропетровщини обійшлось без ворожих атак.

Армія РФ обстріляла 20 населених пунктів Запорізької області

Військовослужбовці РФ гатили по 20 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 116 ударів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

79 артобстрілів прийшлися по території Новоандріївки, Новоданилівки, Чарівного, Щербаків, Мирного, Роботиного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню.

37 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новодарівку, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку, Роботине та Малі Щербаки.

За добу надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.