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Ракетний удар по Івано-Франківській області: окупанти влучили в енергетичний об'єкт
Армія РФ 14 січня під час масованого ракетного удару по Україні також влучила в енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
На місце оперативно прибули рятувальники для локалізації пожежі.
"На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів", — додала Онищук.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вона уточнила, що під час повітряної тривоги ППО також збила дві російські ракети.
Крім того, окупанти влучили по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Через це в регіоні можливі перебої у постачанні світла та води.
В цей же час загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Ціллю ворога там стала багатоповерхівка. Деталі щодо постраждалих та руйнувань уточнюються.