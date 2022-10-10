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Ракетний удар по Івано-Франківську: росіяни атакували критичну інфраструктуру
Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук офіційно підтвердила ракетний удар по регіону, про що зранку 10 жовтня інформували місцеві жителі в соцмережах.
Вона уточнила, що ворог поцілив у об‘єктах критичної інфраструктури в області.
"Жителі Івано-Франківщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу. ", — закликала Онищук.
10 жовтня, як повідомив Президент Володимир Зеленський, Росія намагаться завдати шкоди роботі критичної інфраструктури України. Зокрема, росіяни б'ють по енергообʼєктам, а також по житловим будинкам.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.
Нагадаємо, Росія вдарила, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.
В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі.