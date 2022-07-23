Ракетний удар по Кіровоградщині: поранено 9 військовослужбовців, один загинув

Внаслідок ракетних ударів російською армією по Кіровоградській області поранення отримали 9 військовослужбовців, один загинув.

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Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович в ефірі телемарафону.

Зазначається, що наразі ведуться рятувальні роботи та надається необхідна допомога людям, які постраждали.

"Серед них військовослужбовці - 9 поранених та один загиблий. Два охоронці трансформаторної підстанції, попередньо, загинули", - розповів Райкович.

Він також прокоментував ситуацію щодо знеструмлення одного з районів у Кропивницькому.

"Спрацювала тягова підстанція і один із районів міста знеструмлений. Буде проведена перевірка та профілактика і відновиться електропостачання. Комунальні структури міста працюватимуть у звичайному режимі", - додав він.

Нагадаємо, ранок на Кіровоградщині у суботу, 23 липня, почався з ворожих прильотів. Росіяни поцілили 8 ракет "Калібр" морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3 в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру.