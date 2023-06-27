Ракетний удар по Краматорську: 4 загиблих та 47 поранених, серед них - діти

27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області з С-300 і влучили у заклад харчування. Наразі відомо про 4 загиблих, серед яких 14- річна дитина.

Згідно з повідомленням ДСНС, станом на 23:30 постраждало 47 осіб, серед них немовля 2022 року народження. Одну людину вдалося втятувати з-під завалів.

За допомогою 2-х кранів рятувальники продовжують розбирати плити перекриття зруйнованого кафе та пошук постраждалих.

Вибуховою хвилею також пошкодило багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері.

На удар по місту відреагував президент України Володимир Зеленський.

У вечірньому зверненні, він сказав, що російські нелюди спрямували ракети на цивільну інфраструктуру як раз на роковини удару терористів по по торговельному центру в Кременчуку. Тоді загинули 22 людини.

"Кожен такий прояв терору знов і знов доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила: поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 27 червня о 19.30 російські окупанти випустили по Краматорську Донецької області дві ракети. Одна з них влучила в заклад харчування, де перебували відвідувачі.