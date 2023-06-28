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Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла до 8, під завалами ще можуть бути люди

Наслідки ворожої атаки по Краматорську. Фото: глава МВС/Telegram
Наслідки ворожої атаки по Краматорську. Фото: глава МВС/Telegram

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області зросла до 8. Пошуково-рятувальна операція триває.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, станом на 7:00 відомо про 8 загиблих, з них троє дітей. Ще 56 осіб отримали поранення.

На місці удару працюють всі профільні служби: рятувальники, психологи, поліцейські парамедики, вибухотехніки, слідчі і криміналісти.

Фото 2 — Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла до 8, під завалами ще можуть бути люди
Наслідки ворожої атаки по Краматорську. Фото: глава МВС/Telegram

"Під завалами ще можуть бути люди. Тож роботи тривають", - зазначив міністр.

Пізніше генпрокурор Андрій Костін повідомив, що кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська зросло до 60.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Процесуальне керівництва здійснюється Донецькою обласною прокуратурою.

Нагадаємо, 27 червня російські загарбники вдарили по Краматорську Донецької області з С-300 і влучили у заклад харчування. Вибуховою хвилею також пошкодило багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері. 

Автор:
Ніна Комащенко