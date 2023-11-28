Ракетний удар по Кривому Рогу, обстріл Хмельниччини: як минула ніч у регіонах

Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли низку областей України, скинули керовану авіабомбу та запускали дрони. Внаслідок цього одна людина отримала поранення. Також є інформація про руйнування.

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Росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу

Російська армія вночі завдала ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він додав, що всі деталі наразі встановлюються.

Окрім цього, окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району З важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.

РФ атакувала Хмельницьку область

Російські окупаційні війська вранці у вівторок атакували Хмельницьку область, повідомляє перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Унаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає", - ідеться в телеграм-каналі Хмельницької обладміністрації.

Зазначають, що всі відповідні служби працюють на місці події.

У Запорізькій області постраждали 15 населених пунктів

У Запорізькій області військовослужбовці РФ завдали 64 удари по 15 містах та селах. Мирні жителі не постраждали, повідомляють в ОДА.

Ворог атакував безпілотниками Залізничне й Малі Щербаки, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів та Малу Токмачку.

По території Гуляйполя, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки, Новодарівки, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 60 артударів. Окупанти зруйнували 6 будівель.

Очільник Запорізької ОВА додав, що о 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя. Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо - одна з модифікацій балістичної ракети “Іскандер”.

На Харківщині окупанти скинули КАБ

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він повідомив також, що близько 23:30 окупанти завдали удару керованою авіабомбою по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджено фасади будинків, вікна та прибудинкову територію. Ворожих ударів зазнали також Стариця і Тихе Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Строївка Куп'янського району.

На Херсонщині поранено людину

Протягом доби росіяни 48 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 206 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, БПЛА та авіації. По Херсону "прилетіло" 15 снарядів, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу та навчальний заклад у Херсоні.

Під вогонь потрапили громади Сумщини

Російські окупаційні війська вранці у вівторок обстріляли дві громади Сумської області, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська (8 вибухів) та Краснопільська (4 вибухи) громади.

У Миколаївській області ворог обстріляв акваторію Очаківської громади

27 листопада та сьогодні вранці, 28 листопада, внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по Очакову та береговій лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали житлові будинки, повідомив глава області Віталій Кім. Постраждалих немає.

Вночі, 28 листопада, о 00:08 ворожі обстріли фіксувалися по с. Дмитрівка Куцурубської громади.