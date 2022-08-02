Ракетний удар по Львівщині: у військовій частині сталися два вибухи

2 серпня внаслідок ракетного обстрілу російськими військами сталося два вибухи на території військового об'єкту у Червоноградському районі Львівщини.

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Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, влучання – Червоноградський район, військова частина. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань ще встановлюють", – сказав голова ОВА.

Він додав, що ворог запустив 8 крилатих ракет зі східного напрямку. Частину з них збили Сили ППО в інших областях.

Нагадаємо, що в ніч на 2 серпня російська армія здійснила ракетні обстріли Чугуївського району Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено будівлі та потужності заводу.