Ракетний удар по Миколаєву, у Запорізькій області загинула жінка: ситуація у регіонах

8 грудня пізно ввечері армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Миколаєву. У Запорізькій області від ворожих обстрілів загинула жінка.

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Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву

8 грудня близько 22:12 місто Миколаїв зазнало ракетного удару, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

"Влучання відбулось по відкритій території на околицях міста. Постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

Крім того, 8 грудня вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади Миколаївщини. Постраждалих немає.

У Запорізькій області загинула жінка

Під ворожим вогнем перебували 17 населених пунктів Запорізької області. Росіяни за добу завдали 64 удари, повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко

Рашисти атакували безпілотниками Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку й Степове, під РСЗВ-обстрілом опинився Степногірськ.

59 артударів прийшлися по території прифронтових міст і сіл, зокрема Гуляйполя , Залізничного, Новодарівки, Левадного, Лук'янівського, Білогір'я, Полтавки, Кам'янського, П'ятихаток та Лобкового.

Внаслідок артобстрілу загинула 56-річна жителька Степногірська.

За добу надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Армія РФ випустила 318 снарядів по Херсонщині

За минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 318 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Загарбники обстріляли 17 населених пунктів на Харківщині

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини: Гурів Козачок Богодухівського району, Ветеринарне, Гранів Харківського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, авіаудари ворог завдав по Іванівці, Синьківці, Піщаному, Подолах Куп’янського району.

Також у селі Царедарівка Лозівського району внаслідок удару КАБом горів магазин, пошкоджений приватний будинок. Постраждалих немає.

Крім того, у селі Моначинівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок та об‘єкт критичної інфраструктури. Відключено від газопостачання 37 абонентів, триває робота з підключення.

Зранку 8 грудня росіяни випустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по території України. У Павлоградському районі Дніпропетровської області внаслідок ворожої атаки РФ загинула людина, 4 отримали поранення.