Ракетний удар по Первомайському. Кількість постраждалих зросла

Унаслідок ракетного удару по Первомайському Харківської області, який російські окупанти здійснили вдень 4 липня, зросла кількість поранених. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що серед 38 постраждалих є 12 дітей. Вік найменшої дитини – три місяці, медики надали немовляті допомогу на місці.

Оновлено о 18:53. Очліьник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що поранення отримали 43 людини, 12 із яких – діти. Пʼятьом особам медики надали допомогу на місці. Стан потерпілих – середній та легкий.

Нагадаємо, вибух у Первомайському пролунав близько 13:35. Окупанти пошкодили вікна у восьми багатоповерхових будинках. Крім того, горіли чотири автомобілі, ще одну автівку було пошкоджено.

Як інформував генпрокурор України Андрій Костін, війська РФ застосували ракету "Іскандер". Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).