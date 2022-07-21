Ракетний удар по Харкову: постраждали виключно мирне населення і соціальна інфраструктура (ФОТО)

В результаті удару російських окупантів у четвер, 21 липня, з реактивних систем залпового вогню по одному з найбільш густонаселених районах Харкова 21 людина отримала поранення, 2 - загинули. Правоохоронні органи ретельно фіксують усі злочини окупантів проти населення.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз 21 людина отримала осколкові поранення. Бригадою медиків екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до лікарні. Ще 2 - загинули.

"Постраждали виключно цивільні люди, і виключно мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, житловий будинок, де на 1 поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт. Це жахливі воєнні злочини проти українців!" - наголосив очільник ОВА.

Як повідомили у ДСНС, на автопарковці одного з ринків горіло 3 легкові автомобілі. Для ліквідації пожеж та наслідків обстрілів було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 рятувальників.

Крім того, на місці обстрілів працювали сапери Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

Наразі на місцях влучань працюють 14 бригад екстренки. Правоохоронні органи ретельно фіксують усі злочини окупантів проти населення.

Нагадаємо, армія Російської Федерації вранці, 21 липня, завдала ракетних ударів по одному з районів Харкова. У місті була оголошена повітряна тривога. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попадання було в одну з медустанов, внаслідок чого є загиблі та поранені.