Ракетний удар по Харкову та розгерметизація аміакопроводу: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак по Харківщині

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів обстрілював населені пункти області та завдав ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої ночі ворог завдав удару ракетами С-300 по Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Зафіксовані прильоти на автомобільну парковку біля аеропорту та в дорожнє покриття в центрі міста.

У навколишніх будинках вибило вікна, пошкоджено водогін, приватні автомобілі.

Як повідомив Синєгубов, обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, близько 21:00 в с. Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає.

"Станом на зараз по передмістю Куп’янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксовано. Біля Масютівки концентрація аміаку не перевищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У смт Печеніги Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, загинула жінка 52 років. У місті Вовчанськ пошкоджено будівлю магазину.

У Куп'янському районі пошкоджено медичний заклад у смт Ківшарівка. У смт Великий Бурлук госпіталізовані з пораненнями 58-річний чоловік та жінка 54 років.

Внаслідок обстрілу міста Балаклія Ізюмського району з РСЗВ "Смерч" загинув цивільний чоловік 57 років, 9 людей отримали поранення. Пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль.

Крім того, на трасі біля села Потихонове Куп'янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. 2 людей отримали поранення.

Нагадаємо, напередодні загарбники з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Кілька людей отримали поранення.