Ракетний удар по Харкову та влучання дрона: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак на Харківщину (ВІДЕО)

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківської області. Загарбники 30 березня пізно ввечері завдали ракетних ударів по Харкову. Також ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти критичної інфраструктури Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300.

У Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки.

Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.

За словами очільника області, внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали 3 людей. Госпіталізації не потребували.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури опублікувала відео наслідків удару по Харкову.

Також минулої ночі ворог здійснив атаку БПЛА "Шахед" на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

Поранення зазнали та були госпіталізовані 2 цивільних чоловіка 44 та 66 років.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах.

Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Також в області триває розмінування. Протягом минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території, знешкоджено 274 вибухонебезпечні предмети.

Напередодні під ударами ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди, а у селі Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані.