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Ракетний удар по Запоріжжю. Кількість загиблих і поранених зросла
Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю, який російські окупанти здійснили 9 серпня, загинули троє людей. Про це вранці 10 серпня повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він зазначив, що в лікарні померла жінка.
Станом на 8:30 відомо про девʼятьох травмованих. Одна людина перебуває у важкому стані.
Як уточнив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, через російський удар загинули 43-річний чоловік, а також 19-річна та 21-річна жінки. Серед постраждалих є 11-місячна дитина.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Що стосується ситуації в регіоні, то протягом минулої доби військові РФ здійснили 82 удари по 21 населеному пункту. Зокрема, загарбники вдарили по Гуляйполю, поранивши чотирьох людей.
Обстріл Запоріжжя: 9 серпня 2023
Росіяни атакували Запоріжжя ввечері 9 серпня, зруйнувавши храм та торговельні точки. Крім того, вибуховою хвилею було вибито шибки в багатоповерхівках.
Спершу повідомлялося про трьох загиблих і сімох поранених цивільних. Однак пізніше очільник МВС повідомив, що одну особу вдалося реанімувати.
Унаслідок удару виникла пожежа в господарчій будівлі, рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Як зазначав Клименко, постраждали люди, які в час "прильоту" перебували на вулиці.