Ракетний удар по Запоріжжю. Кількість загиблих і поранених зросла

Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю, який російські окупанти здійснили 9 серпня, загинули троє людей. Про це вранці 10 серпня повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він зазначив, що в лікарні померла жінка.

Станом на 8:30 відомо про девʼятьох травмованих. Одна людина перебуває у важкому стані.

Як уточнив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, через російський удар загинули 43-річний чоловік, а також 19-річна та 21-річна жінки. Серед постраждалих є 11-місячна дитина.

Що стосується ситуації в регіоні, то протягом минулої доби військові РФ здійснили 82 удари по 21 населеному пункту. Зокрема, загарбники вдарили по Гуляйполю, поранивши чотирьох людей.

Обстріл Запоріжжя: 9 серпня 2023

Росіяни атакували Запоріжжя ввечері 9 серпня, зруйнувавши храм та торговельні точки. Крім того, вибуховою хвилею було вибито шибки в багатоповерхівках.

Спершу повідомлялося про трьох загиблих і сімох поранених цивільних. Однак пізніше очільник МВС повідомив, що одну особу вдалося реанімувати.

Унаслідок удару виникла пожежа в господарчій будівлі, рятувальники оперативно ліквідували вогонь. Як зазначав Клименко, постраждали люди, які в час "прильоту" перебували на вулиці.