Ракетний удар РФ по Умані: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані Черкаської області зросла до 15.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"15 загиблих в Умані", - йдеться у повідомленні.

Оперативно-розшукові роботи продовжуються.

Місце трагедії в Умані. Фото: МВС.

Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Станом на 10:00 було відомо про 10 загиблих, серед них двоє 10-річних діток.