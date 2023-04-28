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Ракетний удар РФ по Умані: кількість загиблих зросла
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані Черкаської області зросла до 15.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"15 загиблих в Умані", - йдеться у повідомленні.
Оперативно-розшукові роботи продовжуються.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Станом на 10:00 було відомо про 10 загиблих, серед них двоє 10-річних діток.