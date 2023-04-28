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Ракетний удар РФ по Умані: кількість жертв зросла до 20
Кількість жертв внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Умані Черкаської області знову зросла. З-під завалів дістали ще три тіла.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Станом на 17:00 маємо 20 загиблих", - йдеться у поідомленні.
Оперативно-розшукові роботи продовжуються. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. Одна з ворожих ракет влучила у багатоповерхівку в Умані. Станом на15:00 було відомо про 17 жертв, серед них троє дітей.