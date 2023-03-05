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Ракетний удар росіян по будинку в Запоріжжі: кількість жертв знову зросла (ВІДЕО, ФОТО)

Ракетний удар росіян по будинку в Запоріжжі: кількість жертв знову зросла (ВІДЕО, ФОТО)
Фото: ДСНС.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку у Запоріжжі зросла до 13. Серед жертв - 8-місячна дитина.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Станом на ранок 5 березня роботи по розбору завалів будинку тривають. Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.  

Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Починаючи з 2 березня до Пункту обігріву, який розгорнули рятувальники, звернулись понад 250 людей.

"Співробітники ДСНС врятували 11 осіб, а також чотирьох котів та собаку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 2 березня росіяни вкотре атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок удару ракетами С-300 сталося руйнування з 5-го по 1-й поверхи п’ятиповерхового житлового будинку.

Зазначимо, що російські війска з початку повномасштабної війни зруйнували, за даними місцевої влади, вже девʼять багатоповерхівок у Запоріжжі, при цьому в місті наразі спостерігається проблема з відселенням людей, які втратили житло через ракетні удари.

Автор:
Ніна Комащенко