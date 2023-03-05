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Ракетний удар росіян по будинку в Запоріжжі: кількість жертв знову зросла (ВІДЕО, ФОТО)
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку у Запоріжжі зросла до 13. Серед жертв - 8-місячна дитина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Станом на ранок 5 березня роботи по розбору завалів будинку тривають. Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків.
Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Починаючи з 2 березня до Пункту обігріву, який розгорнули рятувальники, звернулись понад 250 людей.
"Співробітники ДСНС врятували 11 осіб, а також чотирьох котів та собаку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 2 березня росіяни вкотре атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок удару ракетами С-300 сталося руйнування з 5-го по 1-й поверхи п’ятиповерхового житлового будинку.
Зазначимо, що російські війска з початку повномасштабної війни зруйнували, за даними місцевої влади, вже девʼять багатоповерхівок у Запоріжжі, при цьому в місті наразі спостерігається проблема з відселенням людей, які втратили житло через ракетні удари.