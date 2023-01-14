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Ранкові вибухи у Києві та області: на одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння
У Києві та області близько 6 години ранку місцеві жителі чули серію вибухів. Повітряна тривога при цьому не оголошувалась.
Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, на одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння.
"На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих", - зазначив він.
Вибухи у Києві прокоментував заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Їхні причини він не назвав, але сказав, що це не ППО і не "будь-які військові дії".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з Півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з Півночі поки що немає", - зазначив Павлюк.
За його словами, вибухи не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза – у регіоні лунав би сигнал тривоги.
Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.