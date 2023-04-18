ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Ранковий обстріл Херсона. Одна людина загинула, семеро отримали поранення

Обстріл Херсона, 18 квітня 2023, загиблий
Загибла людина внаслідок російського обстрілу Херсона 18 квітня 2023. Фото: Олександр Прокудін / Telegram

У Херсоні внаслідок російського обстрілу 18 квітня загинула одна людина. Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, ще семеро людей отримали поранення.

Як зазначає "Суспільне", внаслідок обстрілу ринку в головному павільйоні та кіосках вибито скло.

Нагадаємо, вранці 18 квітня стало відомо, що російські окупанти обстріляли район центрального ринку в Херсоні. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв про шістьох поранених людей.

Протягом доби 17 квітня ворог 57 разів відкривав вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Загарбники випустили 342 снаряди з важкої артилерії, безпілотників та авіації.

Автор:
Артем Ющенко