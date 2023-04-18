Ранковий обстріл Херсона. Одна людина загинула, семеро отримали поранення

У Херсоні внаслідок російського обстрілу 18 квітня загинула одна людина. Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, ще семеро людей отримали поранення.

Як зазначає "Суспільне", внаслідок обстрілу ринку в головному павільйоні та кіосках вибито скло.

Нагадаємо, вранці 18 квітня стало відомо, що російські окупанти обстріляли район центрального ринку в Херсоні. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв про шістьох поранених людей.

Протягом доби 17 квітня ворог 57 разів відкривав вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Загарбники випустили 342 снаряди з важкої артилерії, безпілотників та авіації.