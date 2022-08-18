Ранковий удар 18 серпня прийшовся по Комінтернівському трамдепо Харкова: відомо вже про трьох загиблих

Внаслідок російського ракетного удару по Слобідському (Комінтернівському) району Харкова близько 5 години ранку 18 серпня загинуло троє людей, ще 18 було поранено. Як повідомляють в обласній прокуратурі, серед поранених є 13-річні хлопчик та дівчинка.

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"Дві ракети потрапили по приміщенню трамвайного депо. Пошкоджено ремонтний цех та гуртожиток, які стояли впритул один до одного. Станом на цей час тривають рятувальні роботи, дані по постраждалим оновлюються", - вказали у відомстві.

Зазначимо, що на території Комінтернівського трамвайного депо на вулиці Плеханівській, збудованого ще 1928 року, дійсно розташовано гуртожиток, що належить комунальному підприємству "Міськелектротранс". Саме депо не діє за призначенням ще з 2007 року, однак зберігається як ремонтна база. В 2006-2014 році на базі депо існувало КП "Харківський вагоноремонтний завод".

Крім цього, як повідомляють в прокуратурі, ще одна ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю у цьому ж районі, "що призвело до її повного руйнування".

У Холодногірському ж районі Харкова, як повідомлялося, окупанти випустили ракету по будинку культури "Залізничник". Відбулось займання площею 4200 квадратних метрів. Однак, судячи з опублікованого фото, попри отриманні руйнування фасад будівлі не постраждав.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Також повідомляється, що близько 4 години ранку 18 серпня російські війська обстріляли Красноград: там ракета потрапила у житловий будинок, його повністю зруйновано. Загинуло подружжя, їх 12-річна донька та ще двоє мешканців травмовані.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова та Красноградської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 КК).

Нагадаємо, що ввечері 17 серпня було завдано ракетного удару по іншому гуртожитку - в Салтівському районі Харкова. За останніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, там загинуло 12 осіб та постраждало 20.

Натомість начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив станом на 17:28, що загалом внаслідок двох ударів загинуло вже не 15, як можна зрозуміти з наведених вище повідомлень, а 17 людей. Кількість поранених, за його словами, становить, відповідно, вже не 38, а 42.

Нагадаємо також, що 16 серпня знову постраждало від обстрілу з російського боку Салтівське трамвайне депо, розташоване на самій північно-східній околиці міста.