Раптово помер очільник однієї з окупованих громад Херсонщини

Начальник Горностаївської селищної військової адміністрації Херсонської області Роман Фролов помер на 41-му році життя. Відповідне повідомлення з'явилося 8 серпня на Facebook-сторінці окупованої громади.

"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та близьким з приводу передчасної та раптової смерті Фролова Романа Анатолійовича. Нехай добрий, світлий спомин про Романа назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував", - йдеться у ньому.

Повідомив про це у Facebook і голова обласної ради Олександр Самойленко. За його оцінкою, Фролов був людиною слова, фахівцем, який багато працював на розвиток громади, надійним другом та колегою.

В свою чергу, інформацію про смерть Фролова підтвердила ввечері вівторка і Херсонська обласна військова адміністрація. Втім, і у цьому повідомленні причина та місце його смерті не вказується.

"Компетентний спеціаліст, добра людина. Роман показав себе мудрим і розважливим керівником. Він мав чітке бачення відновлення своєї рідної громади, що зараз тимчасово перебуває під окупацією РФ. Це величезна втрата для Горностаївщини та всієї Херсонщини. Її неможливо усвідомити та прийняти. Щирі співчуття родині. Разом з вами ми схиляємо голови у скорботі", - сказано в ньому.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський призначив Фролова на цю посаду 21 вересня 2022 року. До цього Горностаївську громаду очолював обраний на виборах 2020 року Дмитро Ляхно. Сам Фролов до повномасштабного вторгнення Росії був керуючим справами виконкому селищної ради.

Зазначимо також, що лише наприкінці липня під час боїв на Бердянському напрямку у віці 48 років загинув старший брат Фролова Вадим. За словами голови Білогородської громади Київської області, куди шість років тому переїхала родина загиблого, Антона Овсієнка, батьки й сестра братів залишаються в окупації на Херсонщині.

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